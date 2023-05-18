Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там зазначили, що внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу.

"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі", - розповіли в компанії.

Згідно з повідомленням, сьогодні у вечірні години прогнозується високий рівень споживання, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Така ж ситуація була днем раніше. В Укренерго закликали українців споживати електроенергію ощадливо й не вмикати кілька приладів одночасно.

"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00", - наголосили в компанії.