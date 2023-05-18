Україна поновила незначний імпорт електроенергії: людей закликали споживати ощадливо
18 травня Україна протягом кількох годин імпортуватиме електроенергію зі Словаччини. Імпорт поновили після перерви, пов'язаної з достатнім резервом потужності
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Там зазначили, що внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу.
"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі", - розповіли в компанії.
Згідно з повідомленням, сьогодні у вечірні години прогнозується високий рівень споживання, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Така ж ситуація була днем раніше. В Укренерго закликали українців споживати електроенергію ощадливо й не вмикати кілька приладів одночасно.
"Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00", - наголосили в компанії.
- У ніч на 18 травня Росія вкотре масовано обстріляла Україну. ППО знищила 29 крилатих ракет.
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