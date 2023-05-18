Нічний удар РФ по Україні: у Міненерго повідомили про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури
Унаслідок масованої атаки РФ по Україні в ніч на 18 травня зафіксовано влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема на Хмельниччині
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Так, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.
"Також унаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області", - розповіли в Міненерго.
На Херсонщині було знеструмлено 15 населених пунктів, але майже всі вже заживили.
"На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб", - повідомили у відомстві.
- У ніч на 18 травня Росія вкотре масовано обстріляла Україну. ППО знищила 29 крилатих ракет.
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