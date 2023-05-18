Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

"Також унаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області", - розповіли в Міненерго.

На Херсонщині було знеструмлено 15 населених пунктів, але майже всі вже заживили.

"На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб", - повідомили у відомстві.