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Головна Економіка Нічний удар РФ по Україні: у Міненерго повідомили про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури

Нічний удар РФ по Україні: у Міненерго повідомили про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури

18 травня, 2023 четвер
10:53
Економіка відключення електроенергії

Унаслідок масованої атаки РФ по Україні в ніч на 18 травня зафіксовано влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема на Хмельниччині

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

"Також унаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області", - розповіли в Міненерго.

На Херсонщині було знеструмлено 15 населених пунктів, але майже всі вже заживили.

"На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб", - повідомили у відомстві.

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