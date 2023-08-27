Україна повернула ще одну дитину з окупованої території

Про це пише очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

"Хочу подякувати команді гарячої лінії Мінреінтеграціі 15-48. У тому числі завдяки вам сьогодні з ТОТ вивезли ще одного хлопчика", - йдеться у повідомленні.

За словами Верещук, Іван нещодавно став сиротою і мав потрапити до дитячого будинку на тимчасово окупованій території України.

"Але небайдужі близькі люди звернулись на 15-48. Далі включилися Мінреінтеграціі та "Українська мережа за права дитини" Дарʼї Касьянової. Менш ніж за місяць дитина в безпеці на контрольованій території. Дякую всім, хто долучився", - додала очільниця.