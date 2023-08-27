Україна повернула ще одну дитину з окупованої території
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території 14-річного Івана. Російські загарбники хотіли відправити підлітка у дитячій будинок
Про це пише очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
"Хочу подякувати команді гарячої лінії Мінреінтеграціі 15-48. У тому числі завдяки вам сьогодні з ТОТ вивезли ще одного хлопчика", - йдеться у повідомленні.
За словами Верещук, Іван нещодавно став сиротою і мав потрапити до дитячого будинку на тимчасово окупованій території України.
"Але небайдужі близькі люди звернулись на 15-48. Далі включилися Мінреінтеграціі та "Українська мережа за права дитини" Дарʼї Касьянової. Менш ніж за місяць дитина в безпеці на контрольованій території. Дякую всім, хто долучився", - додала очільниця.
- У п'ятницю, 25 серпня, Україні вдалося повернути 11 неповнолітніх дітей, які перебували у Росії чи на тимчасово окупованих територіях.
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