Україна повернула тіла 38 захисників
Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників, загалом вдалося повернути 663 тіла
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
- 25 жовтня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе