Україна повернула тіла 38 захисників

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.



Згідно з інформацією, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

25 жовтня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників.