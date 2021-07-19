"Україна працює, аби перетворитися на європейську державу": МЗС відреагувало на заяву Арестовича щодо "розгортання на Схід"

Про це заявив "Укрінформу" речник МЗС Олег Ніколенко.



"Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО. Питання про те, Захід чи Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Паралельно наша країна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу.

"І цей шлях невідворотній. Водночас, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований», - акцентував речник МЗС.

Він додав, що саме тому президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

Зазначимо, в ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.