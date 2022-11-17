Україна представила у Римі експозицію на міжнародному галерейному форумі Arte in Nuvola

Про це інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Цього року організатори заходу запросили Україну стати спеціальним гостем. Українську презентацію курує Bereznitskiy Art Foundation. Серед митців - учасників виставкового проєкту президент Академії мистецтв України та учасник Венеційського біенале Віктор Сидоренко, один з найвиразніших авторів сучасної української сцени - Юрій Сівірін, класики українського мистецтва - Владислав Мамсиков, Віктор Кравцов та видатний скульптор Василь Ярич", - наголосив Ткаченко.

На експозиції представили й колекцію Національного художнього музею України з творами мистецтва від періоду бароко до сучасності.

"Засновник ярмарку Алессандро Никосія окремо виділив український проєкт як "видатної мистецької якості", - додав Ткаченко.

Виставка проходить з 17 по 20 листопада у конгрес-центрі La Nuvola в Римі.

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