Про це Маркарова заявила під час розмови з журналістами у Вашингтоні.

"Україна завжди була дуже чіткою у своїх намірах: ми ніколи не нападали на Росію, не збиралися нападати, не збираємося й зараз. Як би нам не були огидні ті злочини, які росіяни чинять на території України, як би вони не вбивали, не тортурували, не гвалтували наших людей і дітей, ми – інші, ніж вони", - сказала Маркарова.

За її словами, Україна потребує систем залпового вогню із далеким радіусом дії.

"Нам потрібна більша дистанція - не тому, що ми збираємося стріляти по Росії, а тому, що ми хочемо, щоб наші військові знаходилися якомога далі від тих орків, і щоб ми зберегли кожне життя", - сказала посол.

Нагадаємо, Джо Байден оголосив, що США відправлять в Україну передові ракетні системи. Нова зброя — реактивна система залпового вогню Himars або РСЗВ: мобільний блок, який може одночасно запускати кілька високоточних ракет.

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