Україна програла Франції і вилетіла з ЧЄ із міні-футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою України з рахунком 0:1. Українці поступилися через гол Франції наприкінці другого тайму та вилетіли з турніру.

Ввечері 7 червня збірна України з міні-футболу провела завершальний матч групового етапу чемпіонату Європи. У Словаччині наша команда зіграла внічию з португальцями - 2:2.

У минулих матчах українська збірна перемогла Угорщину (2:0) та розгромила Туреччину (6:1). Ці результати дозволили Україні вийти в 1/8 фіналу.

У плей-офф виходять перші два місця груп та 4 кращі команди, які зайняли третю сходинку. В результаті українці виграли у своєму квартеті, а в 1/8 фіналу їм і довелось зустрінутись з Францією.

Минулий чемпіонат Європи з міні-футболу проходив у Києві в 2018 році. Тоді Україна виграла групу, але поступилася у чвертьфіналі Англії.

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