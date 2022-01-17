Україна програла Хорватії та з трьома поразками покинула ЧЄ з гандболу
Чоловіча збірна України з гандболу програла Хорватії у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Сегеді (Угорщина) Україна програла Хорватії з рахунком 25:38. Наша команда поступилась суперникам в обох таймах.
Ця поразка стала для нашої команди третьою поспіль на турнірі. У стартовій грі українські гандболісти поступилися сербам - 23:31, а в другому турі виявились слабшими за Хорватію (23:36).
Україна не набрала жодного очка та посіла в групі C четверте місце. Франція лідирує із 4 пунктами, Сербія має 2 бали - у цих команд ще матч у запасі. Хорватія набрала перші два очки.
До наступного раунду вийдуть дві найкращі команди з групи.
Для України ЧЄ з гандболу закінчився.
Чемпіонат Європи
Чоловіки
Груповий раунд, 3-й тур
Група C
15 січня
Україна - Хорватія 25:38
- Нагадаємо, 13 січня у 1-му турі групового етапу ЧЄ з гандболу збірна України програла Сербії.
- 15 січня чоловіча збірна України програла Франції у 2-му турі.
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