Україна програла Хорватії та з трьома поразками покинула ЧЄ з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Сегеді (Угорщина) Україна програла Хорватії з рахунком 25:38. Наша команда поступилась суперникам в обох таймах.

Ця поразка стала для нашої команди третьою поспіль на турнірі. У стартовій грі українські гандболісти поступилися сербам - 23:31, а в другому турі виявились слабшими за Хорватію (23:36).

Україна не набрала жодного очка та посіла в групі C четверте місце. Франція лідирує із 4 пунктами, Сербія має 2 бали - у цих команд ще матч у запасі. Хорватія набрала перші два очки.

До наступного раунду вийдуть дві найкращі команди з групи.

Для України ЧЄ з гандболу закінчився.



Чемпіонат Європи

Чоловіки

Груповий раунд, 3-й тур

Група C

15 січня

Україна - Хорватія 25:38