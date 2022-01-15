Україна програла Франції на ЧЄ з гандболу
Чоловіча збірна України з гандболу програла Франції у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Сегеді (Угорщина) Україна програла Франції з рахунком 23:36.
Ця поразка стала для нашої команди другою поспіль на турнірі. У стартовій грі українські гандболісти поступилися сербам - 23:31.
Україна не набрала жодного очка та займає в групі C четверте місце. Франція лідирує із 4 пунктами, Сербія має 2 бали, Хорватія також не набрала очок.
У заключному турі групового раунду, 17 січня, Україна зустрінеться з Хорватією. До наступного раунду вийдуть дві найкращі команди з групи.
Чемпіонат Європи
Чоловіки
Груповий раунд, 2-й тур
Група C
15 січня
Франція - Україна 36:23
- Нагадаємо, 13 січня у 1-му турі групового етапу ЧЄ з гандболу збірна України програла Сербії.
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