Україна програла Франції на ЧЄ з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Сегеді (Угорщина) Україна програла Франції з рахунком 23:36.

Ця поразка стала для нашої команди другою поспіль на турнірі. У стартовій грі українські гандболісти поступилися сербам - 23:31.

Україна не набрала жодного очка та займає в групі C четверте місце. Франція лідирує із 4 пунктами, Сербія має 2 бали, Хорватія також не набрала очок.

У заключному турі групового раунду, 17 січня, Україна зустрінеться з Хорватією. До наступного раунду вийдуть дві найкращі команди з групи.

Чемпіонат Європи

Чоловіки

Груповий раунд, 2-й тур

Група C

15 січня

Франція - Україна 36:23