Україна програла Польщі у заключному матчі групового раунду ЧЄ з волейболу
Жіноча збірна України поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 24 серпня, в Генті (Бельгія) Україна поступилася у 5-му турі групового раунду Польщі з рахунком 1:3. Наші волейболістки з 9 очками залишилася на третій позиції у групі A. Вони ще раніше гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу, де 27 серпня зустрінеться з Чехією або Німеччиною.
Очолює турнірну таблицю групи А Сербія (12 пунктів), другою йде Польща (12), слідом за українками розташувалися Бельгія (6), Словенія (3) та Угорщина (0). До плей-офф виходять чотири кращі команди.
Українки розпочали виступи на ЧЄ з поразки від Сербії (0:3), а потім здобули перемоги над Угорщиною (3:0), Бельгією (3:0) та Словенією (3:1).
ЧЄ-2023 з волейболу
Жінки
Група A. 5-й тур
24 серпня
Польща - Україна 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)
- 23 серпня збірна України переграла Словенію та достроково вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
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