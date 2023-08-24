Україна програла Польщі у заключному матчі групового раунду ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвер, 24 серпня, в Генті (Бельгія) Україна поступилася у 5-му турі групового раунду Польщі з рахунком 1:3. Наші волейболістки з 9 очками залишилася на третій позиції у групі A. Вони ще раніше гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу, де 27 серпня зустрінеться з Чехією або Німеччиною.

Очолює турнірну таблицю групи А Сербія (12 пунктів), другою йде Польща (12), слідом за українками розташувалися Бельгія (6), Словенія (3) та Угорщина (0). До плей-офф виходять чотири кращі команди.

Українки розпочали виступи на ЧЄ з поразки від Сербії (0:3), а потім здобули перемоги над Угорщиною (3:0), Бельгією (3:0) та Словенією (3:1).

ЧЄ-2023 з волейболу

Жінки

Група A. 5-й тур

24 серпня

Польща - Україна 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)