Україна просить заблокувати пропагандистські росЗМІ у Youtube, відключити росіянам Facebook та Netflix
Очільник Мінцифри Михайло Федоров звернувся до платформи YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ і до Meta щодо блокування Instagram та Facebook
Про це він написав у Telegram.
Федоров звернувся до Youtube з проханням заблокувати пропагандистьські російські ЗМІ, "які називають нас нациками та наркоманами, брешуть та пропагують війну".
Він також звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram та до Netflix – щодо блокування сервісу в РФ.
Міністр зазначив, що він звернувся до компаній з метою достукатися до молоді та проактивного населення.
За його словами, Росія вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay.
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