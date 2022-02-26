Україна просить заблокувати пропагандистські росЗМІ у Youtube, відключити росіянам Facebook та Netflix

Про це він написав у Telegram.



Федоров звернувся до Youtube з проханням заблокувати пропагандистьські російські ЗМІ, "які називають нас нациками та наркоманами, брешуть та пропагують війну".



Він також звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram та до Netflix – щодо блокування сервісу в РФ.



Міністр зазначив, що він звернувся до компаній з метою достукатися до молоді та проактивного населення.



За його словами, Росія вже спостерігає проблеми із доступом до ApplePay.

