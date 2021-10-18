Україна пройде опалювальний сезон без стресів, якщо зима не буде надто довгою і холодною, — Павлюк
Цьогоріч опалювальний сезон мине без ускладнень у разі м’якої і не надто довгої зими
Таку позицію озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Чи вистачить газу, досить складно точно спрогнозувати, тому що газотранспортна система України (ГТС) є великою і довгою, вона має багато споживачів, має багато підземних газосховищ і джерел постачання. Якщо подивитися на загальний об’єм газу, який у нас зараз є у газосховищах, то його за нормальної, не критичної зими, мало б вистачити", — сказав Павлюк.
Він висловив надію, що професійність оператора ГТС все ж дозволить уникнути стресів.
"Хоча загалом мережа і система буде працювати на межі потужностей. При тому, що росіяни максимально ускладнюють проходження цього опалювального сезону", — зауважив експерт.
За його словами, це теж може бути фактором, який суттєво вплине на постачання газу споживачам.
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