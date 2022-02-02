Україна - Росія: де та коли дивитись півфінал Євро-2022 з футзалу
4 лютого збірна України з футзалу зіграє проти Росії у півфіналі Євро-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На перемогу Росії букмекери дають коефіцієнт 1,39, можливий виграш України оцінюється лише у 5,05. Нічия в основний час - 6,35.
Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) у п'ятницю, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Чемпіонат Європи з футзалу
Півфінал
4 лютого
Україна - Росія
Амстердам, арена Ziggo Dome
Початок о 18:00
Трансляція на UA: Перший
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
- 1 лютого стало відомо, що у півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з Росією.
- 2 лютого колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв побажав збірній Росії перемоги у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.
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