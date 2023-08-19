Україна розгромила Угорщину у 2-му турі ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 19 серпня у Генті (Бельгія) Україна переграла Угорщину з рахунком 3:0. Наступний матч українки зіграють 21 серпня проти Бельгії.

Також суперницями наших волейболісток по групі A є Сербія, Польща та Словенія. До наступного раунду ЧЄ вийдуть чотири найкращі команди з групи.

По 3 бали, окрім України, набрали Сербія, Польща і Бельгія. Але вони ще не провели матчі 2-го туру.

ЧЄ-2023 з волейболу

Жінки

Група A. 2-й тур

Гент, Бельгія

Україна – Угорщина - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)