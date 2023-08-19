Україна розгромила Угорщину у 2-му турі ЧЄ з волейболу
Жіноча збірна України впевнено переграла суперниць з Угорщини у 2-му турі ЧЄ з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 19 серпня у Генті (Бельгія) Україна переграла Угорщину з рахунком 3:0. Наступний матч українки зіграють 21 серпня проти Бельгії.
Також суперницями наших волейболісток по групі A є Сербія, Польща та Словенія. До наступного раунду ЧЄ вийдуть чотири найкращі команди з групи.
По 3 бали, окрім України, набрали Сербія, Польща і Бельгія. Але вони ще не провели матчі 2-го туру.
ЧЄ-2023 з волейболу
Жінки
Група A. 2-й тур
Гент, Бельгія
Україна – Угорщина - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)
- 18 серпня у попередньому матчі Україна програла Сербії - 0:3.
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