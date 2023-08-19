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Головна Спорт Україна розгромила Угорщину у 2-му турі ЧЄ з волейболу

Україна розгромила Угорщину у 2-му турі ЧЄ з волейболу

19 серпня, 2023 субота
20:35
Спорт Україна - Сербія, ЧЄ з волейболу

Жіноча збірна України впевнено переграла суперниць з Угорщини у 2-му турі ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У суботу, 19 серпня у Генті (Бельгія) Україна переграла Угорщину з рахунком 3:0. Наступний матч українки зіграють 21 серпня проти Бельгії. 

Також суперницями наших волейболісток по групі A є Сербія, Польща та Словенія. До наступного раунду ЧЄ вийдуть чотири найкращі команди з групи. 

По 3 бали, окрім України, набрали Сербія, Польща і Бельгія. Але вони ще не провели матчі 2-го туру.

ЧЄ-2023 з волейболу 

Жінки

Група A. 2-й тур

Гент, Бельгія

Україна – Угорщина - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17)

  • 18 серпня у попередньому матчі Україна програла Сербії - 0:3.
Україна
Збірна України
волейбол
Угорщина
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