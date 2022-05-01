Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю в галузі рибного господарства

Про це повідомило міністерство аграрної політики та продовольства України.



"Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства"", - заявили в Мінагрополітики.



У міністерстві зауважлиа, що війна РФ проти України змінила галузь дії зобов'язань, передбачених угодою. Так, Росія знехтувала цілями щодо управління морськими живими ресурсами в межах економічних зон і континентального шельфу, тому інструменти д.ля їхнього досягнення не можна резалізувати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb