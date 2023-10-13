"Україна. Розвінчування міфів": у новому ролику розповіли, як культ "перемоги" у Другій світовій перетворився на пропаганду в РФ

Відео з'явилося на Ютуб-каналі Media Center Ukraine.

"Ми продовжуємо говорити про "русцизм" і ту головну загрозу, яку він становить для світу. Сьогоднішнє відео розкриє ще одну ознаку "русщини" - Победобесье" або культ "перемоги", - йдеться в описі до відео.

У новому відеоролику розкривається, чому росіяни переконані, що весь світ зобов’язаний перед Росією, якими словами вони замінили глобально визнану фразу "Ніколи знову", а також як культ "перемоги" у Другій світовій став інструментом пропаганди війни РФ проти України.

Ролик створено в межах просвітницького проєкту Медіацентру Україна та Українського інституту національної пам'яті, аби розвінчати міфи російської пропаганди.

Проєкт складається з серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння РФ та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу російських злочинів.