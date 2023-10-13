Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура "Україна. Розвінчування міфів": у новому ролику розповіли, як культ "перемоги" у Другій світовій перетворився на пропаганду в РФ

"Україна. Розвінчування міфів": у новому ролику розповіли, як культ "перемоги" у Другій світовій перетворився на пропаганду в РФ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
14:19
Культура Гармата ЗІС-3

У п'ятницю, 12 жовтня, автори презентували новий ролик проєкту "Україна. Розвінчування міфів" про те, як РФ перетворила культ "перемоги" у Другій світовій на пропаганду

Відео з'явилося на Ютуб-каналі Media Center Ukraine.

"Ми продовжуємо говорити про "русцизм" і ту головну загрозу, яку він становить для світу. Сьогоднішнє відео розкриє ще одну ознаку "русщини" - Победобесье" або культ "перемоги", - йдеться в описі до відео.

У новому відеоролику розкривається, чому росіяни переконані, що весь світ зобов’язаний перед Росією, якими словами вони замінили глобально визнану фразу "Ніколи знову", а також як культ "перемоги" у Другій світовій став інструментом пропаганди війни РФ проти України.

Ролик створено в межах просвітницького проєкту Медіацентру Україна та Українського інституту національної пам'яті, аби розвінчати міфи російської пропаганди.

Проєкт складається з серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння РФ та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу російських злочинів.

  • 31 серпня презентували перший випуск, у якому розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.
  • 15 вересня просвітницький проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" розвінчував стереотипи та забобони про справжнє українське козацтво.
  • 2 жовтня презентували новий ролик проєкту "Україна. Розвінчування міфів" про шлях України до незалежності.
Новини
Росія
Друга світова війна
російська армія
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
Олександр Щетінін
12 жовтня, 2023 четвер
На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
12 жовтня, 2023 четвер
Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ
12 жовтня, 2023 четвер
У Києві на блокпості військовий вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
15:39
Денис Шевчук (Андрій Ваджра )
"Єдине спасіння для українців - Росія": українському ексрозвіднику, який поширює пропаганду РФ, повідомили про підозру
15:37
Україна ЄС
Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні вимог щодо членства в ЄС
15:28
На фото: Максим Субх
РФ витрачає мільйонні бюджети в Африці на пропаганду та наративи проти України й Заходу, - історик Субх
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:22
НАУ
Кабмін прийняв рішення про реорганізацію Національного авіауніверситету. У НАУ обіцяють позов до суду
15:21
Оновлено
Мелітополь
У Мелітополі Рух опору підірвав потяг, який щодня возив із Криму боєприпаси та пальне
15:02
Армія РФ обстріляла рятувальників у Нікополі: двоє з них у лікарні
14:59
Ексклюзив
Путін
Defense Express: Головне завдання РФ - дестабілізувати світ
14:49
За наведення російських ракет "заробила" 150 тис. грн і довічний термін: в Україні винесли вирок агентці ФСБ
14:46
Ентоні Блінкен
Блінкен в Аммані зустрівся з лідером Палестинської автономії
14:20
генпрокуратура
Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн
13:43
Придністров'я
Україна відкрила пункт пропуску з невизнаним Придністров'ям
13:42
Знищений міст між Ясинуватою та Горлівкою
Підрив моста Горлівка - Ясинувата ускладнює логістику росіянам, - Євлаш
13:30
OPINION
Андрій Кокотюха
Кіно вже не боїться війни
13:27
Мобілізація, повістки
"Захищати Україну доведеться всім": у Міноборони заявили, що знайдуть тих, кого немає у реєстрі військовозобов'язаних
13:22
катування
У Криму катували людину, яка шукала депортованих українських дітей, - правозахисниця
13:05
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Україна має перевести економіку на військові рейки, як вже давно зробила Росія, - голова правління Інституту світової політики Шлінчак
13:01
Кіт Гіффен
Автор коміксів Marvel і DC Кіт Гіффен помер у 70 років
12:53
шахрай
Як не стати жертвою шахраїв: НБУ дав поради українцям
12:50
паспорт РФ
РФ не випускає жителів з ТОТ, щоб паспортизувати більше населення, - ДПСУ
12:36
Василь Галайка, розмінування територій
Європейські країни виділять 143 млн євро на розмінування України
12:35
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Вибух у Севастополі: в СБУ і ВМС заявили про атаку морськими дронами, окупанти - про "навчання"
12:34
ПАРЄ
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ - диктатурою
12:33
Данило Гетманцев
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
12:28
Ллойд Остін
Остін: США зможуть підтримувати зброєю одночасно Україну та Ізраїль
12:18
Росіяни вдарили дроном по автівці з цивільними у Бериславі: є загибла
12:16
Україна українці
Територіальні поступки України вважають недопустимими 80% респондентів, навіть якщо це означає тривалу війну, - опитування КМІС
12:16
ХАМАС напав на Ізраїль
В заручниках у ХАМАС можуть бути українці, - посол в Ізраїлі Корнійчук
12:06
школа, вчителька
Стало відомо коли у Києві розпочнуться осінні канікули і скільки триватимуть
12:01
Ллойд Остін
Міністр оборони США Остін приїхав до Ізраїлю
11:50
Львів, приватбанк
ПриватБанк відправлятиме платіжні картки поштою в низку країн Європи: перелік
11:44
холодна осінь
У суботу до +25 °C, проте у неділю очікується похолодання: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
11:43
Всеволод Князєв
Квартира в столичних Липках за 1000 грн на місяць: НАЗК склало протокол на голову Верховного Суду Князєва
11:33
крилата ракта "Калібр"
РФ вивела в Чорне море 6 кораблів, один із них – ракетоносій
11:25
Чарльз Браун
Підготовка військових і відновлення підрозділів: Залужний уперше поговорив із новим командувачем армії США Брауном
11:22
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
11:19
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 483 населені пункти, з них 4 – через негоду: ситуація в енергосистемі станом на 13 жовтня
11:07
Судовий контроль: Як недоброчесні судді тікають у почесну відставку
10:51
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: щонайменше одна людина загинула, 13 поранено
10:44
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV