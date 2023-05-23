Україна руйнує плани Путіна: Боррель розкритикував заяву Орбана про неможливість перемогти РФ
Міністри оборони країн Євросоюзу не погоджуються з тими, хто каже, що Україна не зможе виграти війну з Росією
Про це високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив після закінчення засідання Ради на рівні міністрів оборони 23 травня, передає Інтерфакс-Україна.
"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", — наголосив Боррель.
Він констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки — економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями — уже сягнула 65 млрд євро.
"Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і будемо продовжувати відігравати цю роль", - підкреслив головний дипломат ЄС.
- Таку заяву Боррель зробив після виступу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, на якому той сказав, що Україна не здатна перемогти Росію на полі бою, і немає значення, хто розв'язав агресію, якщо тепер гинуть люди. В українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на це заявили, що лідер Угорщини зняв відповідальність із Росії за її агресію проти України і що українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації.
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