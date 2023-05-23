Про це високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив після закінчення засідання Ради на рівні міністрів оборони 23 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", — наголосив Боррель.

Він констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки — економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями — уже сягнула 65 млрд євро.

"Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і будемо продовжувати відігравати цю роль", - підкреслив головний дипломат ЄС.