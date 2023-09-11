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Україна спільно з Німеччиною побудує вітрову електростанцію у Чорнобильській зоні

11 вересня, 2023 понедiлок
22:48
Економіка чорнобильський радіоактивний ліс

Україна спільно з німецькими партнерами зведе у Чорнобильській зоні відчуження вітровий парк, який зможе забезпечити електрикою близько тисячі домогосподарств

Про це повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Меморандум про спільне будівництво такої електростанції 11 вересня підписали Міндовкілля, німецька компанія "NOTUS ENERGY", Укренерго та Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Таке використання території Зони відчуження принесе інвестиції та нові робочі місця. А це внесок в енергонезалежність України, розвиток зелених технологій та прибутки для держави", - йдеться у повідомленні.

Міндовкілля повідомляє, що результатами реалізації проєкту буде:

  • підвищення виробництва електроенергії в енергодефіцитному регіоні;
  • оптимальне використання занедбаної території;
  • відновлення мережевої інфраструктури.

Під час першого етапу реалізації німецька компанія "NOTUS ENERGY" завершила попередній план оцінки та генеральний план проєкту. Наступним етапом буде проведення вітровимірювального дослідження, техніко-економічне обґрунтування електричної мережі, екологічне дослідження та процес відведення землі.

Перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький зазначив, що стратегічні плани перетворення Чорнобильської зони на Зону відновлення були ще до повномасштабного вторгнення, але воно призупинило процес.

"Партнерство з "NOTUS ENERGY" є позитивним прикладом для міжнародних інвесторів, що Зона відчуження приваблива та перспективна територія розвитку не лише відновлювальної енергетики, а й інших екологічно чистих технічних рішень", – сказав Краснолуцький.

  • Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії перевірило Чорнобильську зону відчуження та атомну електростанцію. Інспектори не виявили порушень.
Україна
Німеччина
Енергія
допомога Україні
Чорнобильська АЕС
Чорнобильська зона
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