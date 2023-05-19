Чорнобильська АЕС та зона відчуження пройшли інспекцію МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії перевірило Чорнобильську зону відчуження та атомну електростанцію. Інспектори не виявили порушень
Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.
"З 16 по 18 травня 2023 року на ДСП "Чорнобильська АЕС" та на інших підприємствах Чорнобильської зони відчуження було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - пише відомство.
Повідомляється, що метою перевірки є запевнення у відсутності незаявлених ядерних матеріалів та відповідності конструкції ядерної установки.
Інспектори Агентства разом з інспектором Держатомрегулювання не виявили порушень.
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