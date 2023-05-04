На Чорнобильській та Рівненській АЕС відбулися ротації представників МАГАТЕ
У середу відбулися ротації представників Міжнародного агентства з атомної енергії на Чорнобильській та Рівненській АЕС
Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.
"3 травня 2023 року на ДСП "Чорнобильська АЕС" та ВП "Рівненська АЕС" відбулися ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", - пише відомство.
На відокремленому підрозділі "Рівненська атомна електрична станція" до своїх обов’язків приступила шоста група експертів Міжнародного агентства, на Державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська атомна електростанція" - сьома.
Повідомляється, що на Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року.
На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС спеціалісти працюють з вересня 2022 року.
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