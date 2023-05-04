Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.

"3 травня 2023 року на ДСП "Чорнобильська АЕС" та ВП "Рівненська АЕС" відбулися ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", - пише відомство.

На відокремленому підрозділі "Рівненська атомна електрична станція" до своїх обов’язків приступила шоста група експертів Міжнародного агентства, на Державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська атомна електростанція" - сьома.

Повідомляється, що на Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС спеціалісти працюють з вересня 2022 року.