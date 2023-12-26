Україна спростовує захоплення Мар’їнки, зниження мобілізаційного віку до 25 років та знищення російського "Новочеркаська". Акценти світових ЗМІ 26 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 грудня.

Росія заявила, що захопила кілька кварталів у Мар’їнці, у Феодосійському порту - потужні вибухи

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

На New York Times опублікували статтю під назвою "Україна каже, що збила 5 російських літаків, а Москва стверджує, що захопила місто".

Автор називає "рідкісним світлим моментом для України" збиття п'ятьох російських винищувачів за три дні, що є однією з найбільших тижневих втрат російських ВПС з початку війни. Попри те, за його словами, цю інформацію компенсовує новина від Росії про нібито захоплення Мар’їнки.

Так через кілька днів після заяви про збиття трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 у п'ятницю українські військові заявили, що в неділю знищили ще два літаки. Крім того, сьогодні, 26 грудня, Повітряні Сили України заявили, що знищили російський корабель "Новочеркаськ". Сергій Аксьонов, призначений Росією глава Криму, сказав, що українські війська атакували кримське чорноморське місто Феодосію, спричинивши пожежу в його порту.

Разом з тим, Росія заявила, що захопила кілька кварталів у Мар’їнці, які залишилися під контролем України. Незважаючи на те, що після місяців обстрілів вона майже перетворилася на руїни, Мар’їнка має певну стратегічну цінність, оскільки є ключовим українським укріпленням на східному фронті.

З усім тим, Україна встигла створити запасні позиції на випадок падіння міста і пообіцяла перешкодити зусиллям Росії просунутися до кордонів Донецької області, яку вона, як вона стверджувала, анексувала минулого року.

Автор статті зазначає "напад на Мар’їнку був частиною наступального поштовху, який Москва розпочала останніми місяцями по всьому східному фронту, і його захоплення могло б завдати удару по моральному духу України".

Своєю чергою Олександр Штупун, речник українських військових, спростував заяву Росії про повний контроль над Мар’їнкою, заявивши в ефірі національного телебачення, що українські сили "знаходяться в місті".

До слова, про знищення російського танково-десантного корабля "Новочеркаськ” написало і CNN. Автори акцентують – у дописі в Telegram командувач ВПС України Микола Олещук подякував особовому складу, який брав участь у "знищенні великого десантного корабля "Новочеркаськ", коли він перебував у порту Феодосії в Криму, українському півострові, незаконно анексованому Росією у 2014 році.

CNN пишуть, що не можуть незалежно підтвердити цю заяву, але відео, опубліковані в соціальних мережах, показали потужні вибухи у Феодосійському порту.

Призначений Росією глава Криму Сергій Аксьонов раніше у своїй заяві визнав, що "в районі Феодосії був здійснений ворожий обстріл", додавши, що "детонацію припинили, а пожежу локалізовано".

Згідно з військовою інформацією США про "Новочеркаськ" та інші судна класу "Ропуча", 369-футове (112,5-метрове) судно має водотоннажність близько 3450 тонн, приблизно такого ж розміру, як прибережний бойовий корабель ВМС США.

За даними американських військових, екіпаж "Новочеркаська" складається з близько 87 осіб і може розмістити 237 військовослужбовців. Невідомо, скільки особового складу могло бути на борту під час передбачуваної української атаки.

Корабель призначений для посадки на берег, з носовими і кормовими дверима і можливістю розміщення на автомобільній палубі до 25 бронетранспортерів.

Український командир Олещук сказав, що на судні були ударні безпілотники Shahed іранського виробництва. За його словами, "Новочеркаськ" "слідував" за "Москвою", ракетним крейсером, який був флагманом Чорноморського флоту Росії до того, як він затонув у квітні 2022 року після удару українських ракет.

Разом з тим BBC також висвітлило так зване захоплення Мар’їнки російськими військами. Журналісти пишуть, що місто, яке називають "воротами до Донецька", майже повністю зруйноване.

На телевізійній зустрічі з президентом Путіним у понеділок міністр оборони РФ Шойгу сказав: "Штурмові загони угруповання "Південь" сьогодні повністю звільнили населений пункт Мар’їнка, що за п’ять кілометрів на південний захід від Донецька.

"За дев'ять років Збройні сили України створили потужний укріпрайон, який з'єднаний підземними переходами. Кожна вулиця має свої добре укріплені та досить добре захищені споруди від усіх атак, як з повітря, так і артилерії, довго - строкові вогневі точки, складні підземні системи зв'язку.

"Завдяки рішучим діям наших військовослужбовців укріпрайон зламано".

На це Путін відповів, що російські війська тепер мають "можливість вийти на ширший оперативний район" у Донецькій області.

Однак за інформацією від речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, "українські військові перебувають в адмінмежах Мар'їнки".

Зниження віку за мобілізацією з 27 до 25 років

Запропонована зміна зниження віку мобілізованих на бойову службу до 25 років з 27 з’явилася на тлі того, що 22-місячна боротьба України проти Росії затягується, пишуть у Reuters.

Проєкт передбачає, хто з громадян України підлягатиме взяттю на військовий облік військовозобов’язаних, і стосуватиметься це тих, хто "досягнув 25 років".

У пояснювальній записці за підписом міністра оборони Рустема Умерова узагальнено ключові положення законопроєкту, зокрема йдеться про "зміну призовного віку з 27 до 25 років".

Президент України Зеленський, який ще не підтримав цю пропозицію публічно, 19 грудня заявив, що хоче почути більше аргументів для мобілізації додаткових людей. "Це дуже серйозна цифра", - сказав він.

Зокрема у виданні наголошують, що чисельність українських військ невідома, але раніше було сказано, що в країні близько 1 мільйона людей воюють. Офіційні особи США оцінюють сотні тисяч убитих і поранених після вторгнення Росії в Україну. Попри те, жодна з країн не оприлюднює дані про жертви, написали американські журналісти.