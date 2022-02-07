Україна спростувала заяви бойовиків "ДНР" про прибуття "найманців з Польщі" на Донбас
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України це спростував заяви "ДНР" про прибуття "найманців із Польщі" на Донбас
Про це повідомляє пресслужба центру у Facebook.
"Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори. І вони знаходяться в учбових центрах", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що "польських/американських і т.п. найманців" в Україні нема.
"За Україну воюють тільки українці, а ніякі не найманці", - заявили в центрі.
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