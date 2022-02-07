Україна спростувала заяви бойовиків "ДНР" про прибуття "найманців з Польщі" на Донбас

Про це повідомляє пресслужба центру у Facebook.



"Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори. І вони знаходяться в учбових центрах", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що "польських/американських і т.п. найманців" в Україні нема.



"За Україну воюють тільки українці, а ніякі не найманці", - заявили в центрі.

