Україна, США та Британія створюють групу для координації забезпечення ЗСУ

Про це Єрмак розповів під час брифінгу.

Єрмак наголосив, що ракетні обстріли українських міст переконали союзників України у необхідності передати нашій країні "ефективні засоби ПРО".

"Щоб покращити координацію забезпечення української армії, разом з іноземними союзниками військово-політичне керівництво України створює стратегічну групу", — сказав глава ОПУ.

До стратегічної групи увійдуть представники Генштабу ЗСУ, Міністерства оборони, представники військових штабів США, Великої Британії та інших ключових країн-партнерів.

Також Єрмак розповів, що вже розпочав роботу координаційний центр забезпечення Сил оборони України – "ключова ланка системи отримання безпекової допомоги". Він наголосив, що наша країна рухається до переозброєння армії за стандартами НАТО і під час саміту Альянсу в Мадриді очікується обговорення великого пакета військової допомоги Україні.

28 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, яку зброю і в яких країнах опановують наші військові.

Німеччина спільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, заявили 28 червня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

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