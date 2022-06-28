Україна, США та Британія створюють групу для координації забезпечення ЗСУ
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про створення стратегічної групи для кращої координації забезпечення ЗСУ
Про це Єрмак розповів під час брифінгу.
Єрмак наголосив, що ракетні обстріли українських міст переконали союзників України у необхідності передати нашій країні "ефективні засоби ПРО".
"Щоб покращити координацію забезпечення української армії, разом з іноземними союзниками військово-політичне керівництво України створює стратегічну групу", — сказав глава ОПУ.
До стратегічної групи увійдуть представники Генштабу ЗСУ, Міністерства оборони, представники військових штабів США, Великої Британії та інших ключових країн-партнерів.
Також Єрмак розповів, що вже розпочав роботу координаційний центр забезпечення Сил оборони України – "ключова ланка системи отримання безпекової допомоги". Він наголосив, що наша країна рухається до переозброєння армії за стандартами НАТО і під час саміту Альянсу в Мадриді очікується обговорення великого пакета військової допомоги Україні.
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