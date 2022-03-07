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Україна створила спеціальний пакет допомоги бізнесу: низку підприємств звільнять від частини податків

7 березня, 2022 понедiлок
12:48
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальний пакет допомоги для українського бізнесу та його працівників. Зокрема, низка підприємств та ФОПи звільняються від єдиного соціального вкладу (ЄСВ) на час війни в країні.

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
 


 
"Україна вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Дати більше сил Україні поки ми боремося. Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам", - заявив президент.

За його словами, на час воєнного стану ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до ЗСУ та інших захисних формувань, у тому числі і Сил територіальної оборони.

"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю держкоммунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії на час воєнного стану і ще мінімум на рік після його завершення. Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакета допомоги", - підкреслив Зеленський.

  • Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів із проханням закрити небо над Україною, або терміново надати бойові літаки та системи ППО, щоби захистити країну від російських ракет.

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Економіка
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