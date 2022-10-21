Про це в ефірі Еспресо повідомив нардеп Федір Веніславський.

"Моя оцінка, що ймовірність наступу з боку Білорусі в короткостроковій перспективі - протягом місяця є вкрай малоймовірною. Що стосується використання території Білорусі, щоб завдавати ударів по Україні - ми б хотіли, щоб була зафіксована ця злочинна діяльність влади країни", - зазначив він.

Веніславський оцінив можливість розгортання миротворчої місії на кордоні.

"Я думаю, щоб іноземні спостерігачі мали можливість для роботи Україна створить всі умови. А те, що Білорусь не буде це сприймати і буде заперечувати цю можливість, то нас це не має цікавити, якщо ці спостерігачі будуть на українській території", - підсумував нардеп.