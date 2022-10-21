Україна створить всі умови для розгортання спостерігачів на кордоні з Білоруссю, - нардеп Веніславський
Україна готова працювати над розміщенням спостережної миротворчої місії на кордоні з Білорусі, яка б зафіксувала військові удари по українській території
Про це в ефірі Еспресо повідомив нардеп Федір Веніславський.
"Моя оцінка, що ймовірність наступу з боку Білорусі в короткостроковій перспективі - протягом місяця є вкрай малоймовірною. Що стосується використання території Білорусі, щоб завдавати ударів по Україні - ми б хотіли, щоб була зафіксована ця злочинна діяльність влади країни", - зазначив він.
Веніславський оцінив можливість розгортання миротворчої місії на кордоні.
"Я думаю, щоб іноземні спостерігачі мали можливість для роботи Україна створить всі умови. А те, що Білорусь не буде це сприймати і буде заперечувати цю можливість, то нас це не має цікавити, якщо ці спостерігачі будуть на українській території", - підсумував нардеп.
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