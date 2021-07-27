Україна та Білорусь майже закінчили демаркацію кордону

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У Гомелі пройшло чергове засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії.

"На зустрічі було констатовано завершення спільної роботи з винесення лінії державного кордону з карти на місцевість в зоні відчуження, а також в цілому на всій протяжності державного кордону (виключаючи р. Дніпро і р. Сож)", - йдеться в повідомленні.

Представники країн позначили напрямки роботи до кінця року.