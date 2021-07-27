Україна та Білорусь майже закінчили демаркацію кордону
Україна і Білорусь майже завершили роботи з демаркації державного кордону
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
У Гомелі пройшло чергове засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії.
"На зустрічі було констатовано завершення спільної роботи з винесення лінії державного кордону з карти на місцевість в зоні відчуження, а також в цілому на всій протяжності державного кордону (виключаючи р. Дніпро і р. Сож)", - йдеться в повідомленні.
Представники країн позначили напрямки роботи до кінця року.
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- Донецьк
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