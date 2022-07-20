Україна та ЄС досі не ввели санкції проти 8 з 9 керівників російського "Ростеха"

Про це повідомляє моніторингова група аналітиків Trap Aggressor, яка слідкує за запровадженням санкцій проти Росії.

У дослідженні зазначається, що 8 із 9 топменеджерів головної російської оборонної корпорації "Ростех" не потрапили під санкції Європейського союзу, Великої Британії та України, тоді як США наклали санкції на усіх топів "Ростеху", включно з генеральним директором.

"Під санкції Європейського Союзу, Великої Британії та України не потрапили 8 із 9 топменеджерів головної російської оборонної корпорації “Ростех”... Канада, Швейцарія, Австралія, Японія та Нова Зеландія також не запровадили санкції на керівництво російської державної корпорації “Ростех”. Водночас США наклали санкції на весь перелік топменеджерів корпорації включно з її очільником Сєргєєм Чємєзовим", - йдеться у повідомленні.

Україна наклала санкції тільки на гендиректора Чємезова, який є давнім другом Путіна й найбільш впливовим гравцем російського бізнесового ринку.

"Чємєзов є однією з найбільш впливових фігур Росії, а також давнім другом та соратником Владіміра Путіна. Історія взаємин Чємєзова та Путіна розпочалися ще в Німецькій Демократичній Республіці, де російські чиновники працювали разом по лінії КДБ. Чємєзов є членом бюро Вищої ради керівної партії Росії “Єдина Росія”. Останні 15 років очолює “Ростех” з дати його створення – з 2007 року", - пише моніторингова група.

Під санкції ЄС та США не потрапили семеро керівників банків, що обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb