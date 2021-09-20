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Україна та Нідерланди уклали угоду щодо безпеки та захисту українських офіцерів зв’язку під час служби в Європолі

20 вересня, 2021 понедiлок
21:31

Голова Національної поліції Ігор Клименко та посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол підписали міждержавну угоду про привілеї та імунітети офіцерів зв’язку, відряджених Україною до Європолу

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Угода спрямована на унормування гарантій безпеки та захисту офіцерів з України зв’язку під час виконання ними завдань у Європолі. 

Реалізація цієї угоди дозволить направити поліцейських до Європолу.

"Це забезпечить посилення співробітництва між Україною, Європолом та державами-членами Європейського Союзу в запобіганні та боротьбі з міжнародною злочинністю в рамках взятих Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

 

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Нідерланди
Європол
Нацполіція
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