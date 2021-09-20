Україна та Нідерланди уклали угоду щодо безпеки та захисту українських офіцерів зв’язку під час служби в Європолі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Угода спрямована на унормування гарантій безпеки та захисту офіцерів з України зв’язку під час виконання ними завдань у Європолі.

Реалізація цієї угоди дозволить направити поліцейських до Європолу.



"Це забезпечить посилення співробітництва між Україною, Європолом та державами-членами Європейського Союзу в запобіганні та боротьбі з міжнародною злочинністю в рамках взятих Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.



