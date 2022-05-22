Україна та Польща домовилися про спрощений перетин кордону, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, де 22 травня також виступив президент Польщі Анджей Дуда.

"​​Ми рідні. І між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що усі необхідні рішення спочатку щодо статусу кандидата на вступ України до ЄС, а потім і для повноправного членства будуть ухвалені. Серед іншого - завдяки багаторічному захисту Польщею українських інтересів у Європі.

22 травня стало відомо, що Володимир Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

Також 22 травня Анджей Дуда виступив перед Верховною Радою, та заявив, що єдність його країни з Україною є непорушною.

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