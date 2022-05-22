Україна та Польща домовилися про спрощений перетин кордону, - Зеленський
Україна та Польща підпишуть двосторонню угоду про спрощений перетин державного кордону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, де 22 травня також виступив президент Польщі Анджей Дуда.
"Ми рідні. І між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав Зеленський.
Він висловив переконання, що усі необхідні рішення спочатку щодо статусу кандидата на вступ України до ЄС, а потім і для повноправного членства будуть ухвалені. Серед іншого - завдяки багаторічному захисту Польщею українських інтересів у Європі.
- 22 травня стало відомо, що Володимир Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.
- Також 22 травня Анджей Дуда виступив перед Верховною Радою, та заявив, що єдність його країни з Україною є непорушною.
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