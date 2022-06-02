Про це повідомив урядовий портал.

Під час візиту польського прем'єра Матеуша Моравецького до Києва 1 червня міністри культури України та Польщі Олександр Ткаченко й Пьотр Глинський підписали меморандум про співпрацю.

"Поляки на весь світ заявили про свою солідарність з нашою країною і довели це діями. Безмежно вдячні їм за це. Та на цьому наша співпраця не зупиняється, а лише розширюється: ми підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної пам'яті. Чому це вкрай важливо саме сьогодні? Врегулювання історії є не лише питанням гуманітарним, але і безпековим. Пам’ятаємо і пробачаємо. Ця формула щодо історичної пам'яті та майбутньої співпраці між нашими країнами може бути тим шляхом щирого порозуміння без амнезії, але і без образи та мстивості", - зауважив Олександр Ткаченко.

Документ передбачає співпрацю країн у пошуку, ексгумації, похованні, відзначенні, легалізації, реконструкції та правової охорони місць вшанування та поховань. Для цього планують створити робочу групу, котра виконуватиме домовленості обох країн.

"Робочу групу, до складу якої увійдуть експерти та представники профільних установ держав, очолять заступники міністрів культури обох країн. Реалізація Меморандуму розпочнеться після закінчення тримісячного періоду після скасування воєнного стану на всій території України. Першим завданням групи буде встановлення порядку, компетенції та термінів подання заяв та розгляду справ у сфері національної пам’яті", - уточнили в урядовому порталі.

28 квітня стало відомо, що Польща разом з Литвою допоможе Україні оцифрувати її культурну спадщину для захисту від нищення росіянами.

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