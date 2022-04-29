Литва та Польща допоможуть Україні оцифрувати її культурну спадщину

Про це повідомив Урядовий портал.



Олександр Ткаченко провів зустріч із польським і литовським колегами. Разом вони створили робочу групу щодо функціонування Фонду Люблінського трикутника, який підтримуватиме оцифровку культурної спадщини України.



"Ми маємо разом захистити та зберегти для прийдешніх поколінь культурну спадщину України. Адже вона є частиною Європи. Тільки спільними зусиллями, поглиблюючи дружні відносини між країнами, нам це обов'язково вдасться", - зауважив очільник Мінкульту.



Визнаючи РФ країною-агресором і засуджуючи нищення нею здобутків української культури, Україна, Литва та Польща підтримають цифровізацію об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, створення цифрової платформи для їх архівування, охорони, розвитку, поширення та популяризації.



"В умовах російської агресії важливо зберегти все українське, адже ворог прагне знищити ідентичність цілого народу. МКІП вже зафіксувало понад 250 злочинів росіян проти культурної спадщини України", - зазначили на Урядовому порталі.

15 березня в Україні створили сайт для фіксації злочинів РФ проти культури.

5 квітня Український культурний фонд запустив інтерактивну "Мапу культурних втрат", яка показує масштаби руйнування окупантами українських пам'яток культури.

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