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УКФ створило інтерактивну "Мапу культурних втрат"

6 квітня, 2022 середа
06:58
війна з Росією Український культурний фонд

Український культурний фонд запускає інтерактивну "Мапу культурних втрат", яка показує масштаби руйнування окупантами українських пам'яток культури

Про це заявили в УКФ.

За попередньою інформацією, унаслідок повномасштабної війни РФ проти України знищили чи пошкодили понад 150 різних пам’яток та об’єктів культури.

Для наочної демонстрації масштабів руйнувань УКФ запускає "Мапу культурних втрат". Візуалізація цих воєнних злочинів спростовує заяви керівництва РФ, що російська армія нібито завдає точкових ударів виключно по об’єктах військової інфраструктури. 

"Відтепер чи не усі руйнації, які російська армія нанесла культурній спадщині України можна буде переглянути в режимі реального часу. Така візуалізація їхніх злочинів вкотре буде доводити, що росія – брехлива країна-терорист, яка, всупереч будь-яким міжнародним правилам ведення війни, міжнародним конвенціям, нищить геть усе на своєму шляху. Також маємо надію, що ця карта стане вагомим аргументом під час дискусій з партнерами про виключення РФ з лав різних міжнародних культурних організацій чи об’єднань", - наголосив виконавчий директор УКФ Владислав Берковський.

Узяти участь у наповненні мапи може кожен. Фото- й відеодокази знищення росіянами пам'яток культури під час війни проти України можна надіслати через спеціальний ресурс, а після підтвердження інформації їх відобразять на інтерактивній мапі.

  • Нагадаємо, в Україні створили сайт для фіксації злочинів РФ проти культури.

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Культура
руйнування
мапа
окупанти
УКФ
культурні пам'ятки
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