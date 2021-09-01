Україна та США підписали меморандум щодо співпраці у космічній сфері

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Документ визначає взаємну зацікавленість сторін та бажання розширення співпраці у використанні космічного простору", - йдеться у повідомленні.

Меморандумом створюються підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну інформацією.

"Реалізація меморандуму надасть можливість отримати системну інформацію щодо стану загальної навколоземної космічної обстановки. Також, поточний стан космічної діяльності країн світу за чисельністю їх космічних об’єктів і кількістю космічних запусків", - написала пресслужба.



За даними Міноборони, Україна отримає дані щодо складу орбітальних угруповань діючих космічних апаратів, зможе оцінити їх загальні функціональні можливості, визначити космічні об’єкти для спостереження вітчизняними засобами.

"Зазначене дозволить ідентифікувати діючі космічні апарати у всіх доступних відкритих ресурсах і моделювати їх орбітальний політ, досліджувати їх функціональні можливості, формувати вітчизняний головний та часткові каталоги космічних об’єктів, удосконалювати їх кількісні та якісні характеристики", - додали у міністерстві.

Документ створить умови для отримання інформації у сфері космічної ситуаційної обізнаності для органів державного та військового управління, військового командування, інших складових сектору безпеки та оборони України, установ та організацій Державного космічного агентства України, наукових та інших працівників.