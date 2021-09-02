Україна та США планують ухвалити Хартію стратегічного партнерства

Про повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії зі стратегічного партнерства, і найважливіше, ухвалимо нову Хартію стратегічного партнерства між Україною та США", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що на засіданні комісії буде розглянуто план трансформації України.

Він наголосив, що заява України та США за результатами візиту президента Володимира Зеленського є безпрецедентним документом.



"Я ним надзвичайно задоволений. Він (документ, - ред), якщо чесно, перевершив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань, й у нас є дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень", - додав Кулеба.

США нададуть Україні "Джавелін" та інше летальне і нелетальне обладнання.

США мають виділити Україні $463 млн доларів в 2021 році на втілення реформ.