Україна та США планують ухвалити Хартію стратегічного партнерства
Україна та США мають намір затвердити нову Хартію стратегічного партнерства і розглянути план трансформації України на засіданні комісії зі стратегічного партнерства восени
Про повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.
"Уже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії зі стратегічного партнерства, і найважливіше, ухвалимо нову Хартію стратегічного партнерства між Україною та США", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що на засіданні комісії буде розглянуто план трансформації України.
Він наголосив, що заява України та США за результатами візиту президента Володимира Зеленського є безпрецедентним документом.
"Я ним надзвичайно задоволений. Він (документ, - ред), якщо чесно, перевершив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань, й у нас є дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень", - додав Кулеба.
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