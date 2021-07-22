Україна та Угорщина взаємно визнаватимуть документи про освіту
22 липня у Києві глави МЗС України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сійярто підписали міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені
Про це розповідає "Європейська правда".
"Ми підписали два документи. Перший документ - угода про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр подякував колегам з МОН та їхнім угорським партнерам за те, що "ця багатостраждальна угода все таки була доведена до логічного кінця".
"Сьогодні ми її підписали, щоб спростити життя нашим громадянам", - відзначив міністр.
Глава української дипломатії наголосив, що ця угода є важливи елементом в розв’язуванні проблем в освітній сфері, які накопичилися з Угорщиною за останні роки.
"Ми продовжуємо рухатись до розв’язання всіх ключових проблем з Угорщиною у наших двосторонніх відносинах", - запевнив Дмитро Кулеба.
Петер Сійярто зі свого боку підкреслив, що підписання угоди свідчить про те, що "немає невирішуваних проблем, тільки треба багато працювати".
Кулеба додав, що другим підписаним документом є меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів.
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