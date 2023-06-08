Україна тримає ініціативу на більшості ділянок фронту, - британська розвідка
Британська розвідка стверджує, що, попри важкі бої, Україна зберігає ініціативу на більшості ділянок фронту
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.
Зазначається, що на тлі надзвичайно складної оперативної обстановки на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої.
"На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною", - йдеться у повідомлені.
Російські окупанти, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Так, чеченські підрозділи очолили невдалу спробу захопити місто Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту майже не змінилася з 2015 року.
Також в огляді зазначають, що рівень повені на Херсонщині продовжує зростати.
"До 7 червня 2023 року рівень води в нижній течії Дніпра продовжував зростати після прориву Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня 2023 року. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщеного цивільного населення із затоплених районів", - зазначають у розвідці.
- Нагадаємо, що 6 червня протягом 48 годин на фронті спостерігалося значне підвищення активності бойових дій на багатьох ділянках, включаючи ті, які були спокійними протягом кількох місяців.
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