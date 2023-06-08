Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

Зазначається, що на тлі надзвичайно складної оперативної обстановки на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої.

"На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною", - йдеться у повідомлені.

Російські окупанти, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Так, чеченські підрозділи очолили невдалу спробу захопити місто Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту майже не змінилася з 2015 року.

Також в огляді зазначають, що рівень повені на Херсонщині продовжує зростати.

"До 7 червня 2023 року рівень води в нижній течії Дніпра продовжував зростати після прориву Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня 2023 року. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщеного цивільного населення із затоплених районів", - зазначають у розвідці.