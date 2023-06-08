Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Україна тримає ініціативу на більшості ділянок фронту, - британська розвідка

Україна тримає ініціативу на більшості ділянок фронту, - британська розвідка

8 червня, 2023 четвер
10:18
Війна з Росією ЗСУ

Британська розвідка стверджує, що, попри важкі бої, Україна зберігає ініціативу на більшості ділянок фронту

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

Зазначається, що  на тлі надзвичайно складної оперативної обстановки на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої.

"На більшості ділянок ініціатива залишається за Україною", - йдеться у повідомлені. 

Російські окупанти, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Так, чеченські підрозділи очолили невдалу спробу захопити місто Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту майже не змінилася з 2015 року. 

Також в огляді зазначають, що рівень повені на Херсонщині продовжує зростати. 

"До 7 червня 2023 року рівень води в нижній течії Дніпра продовжував зростати після прориву Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня 2023 року. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщеного цивільного населення із затоплених районів", - зазначають у розвідці.

  • Нагадаємо, що 6 червня протягом 48 годин на фронті спостерігалося значне підвищення активності бойових дій на багатьох ділянках, включаючи ті, які були спокійними протягом кількох місяців.
Україна
Росія
повінь
Херсонщина
екологічна катастрофа
Велика Британiя
Каховська ГЕС
Читайте також:
Джо Байден
7 червня, 2023 середа
Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС
7 червня, 2023 середа
Лавров заявив, що F-16 для України "можуть вміщувати ядерну зброю" і це призведе до ескалації. У Білому домі відповіли
7 червня, 2023 середа
Британська розвідка розслідує причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, - Сунак
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.77
    Купівля 36.77
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
8 червня
10:19
на фото риба
Унаслідок підриву Каховської ГЕС і обміління водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 червняі: ціни в українських обмінниках
10:08
підрив Каховської ГЕС
"Не повідомили навіть свої підрозділи": російські війська глушили зв'язок на Херсонщині перед підривом Каховської ГЕС
10:00
OPINION
Олексій Мустафін
Путін наказом про теракт на Каховській дамбі скопіював радянський фільм?
09:51
Миколаїв, підтопленя після підриву дамби
У Миколаєві за ніч рівень води піднявся на 11 см, берегову лінію поблизу житлових будинків укріплюють
09:43
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань активував системи ППО через входження в зону острова десятків літаків Китаю
09:30
Проживала у ізоляції 16 років: у зоопарку Коста-Ріки самка крокодила завагітніла без партнера
09:15
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Російська еліта засмучена шансами Путіна перемогти у війні в Україні, - Bloomberg
08:47
Каховська ГЕС
Наразі під водою 600 км² Херсонщини, з них 68% - лівобережжя, - ОВА про ситуацію в регіоні
08:30
Володимир Путін
The Economist: Як перемогти Володимира Путіна стратегічно
08:27
Інфографіка
Втрати окупантів
ЗСУ за добу війни ліквідували 730 росіян і знищили 18 танків й 15 БПЛА, - Генштаб
08:18
Південна Корея заявила про підтримку свого сектора чипів на тлі напруженості між Китаєм і США
08:08
Сергій Баланчук
В Ізраїлі вулицю з консульством РФ назвуть на честь загиблого на війні українського футболіста Баланчука
08:06
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Україні слід думати над дерашизацією Придністров'я
08:05
Ексклюзив
Бєлгород
Росіяни можуть вдарити ядерною зброєю по "БНР", - військовий експерт Світан
07:36
Арктика
Літній морський лід може зникнути з Арктики вже за 10 років, - вчені
07:19
Аналітика
Микола Княжицький
"Втоми від України" немає
07:15
Каховська ГЕС
Окупанти були не готові до наслідків підриву Каховської ГЕС, вода затопила солдатів, озброєння й техніку ворога, - Генштаб
06:54
Австрія
Австрія виділить €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні
06:39
Пацієнти лежать на ліжках у відділенні невідкладної допомоги лікарні під час спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) у Шанхаї, Китай, 5 січня 2023 року
У Китаї прогнозують нові хвилі COVID-19 кожні 6 місяців
06:15
Олешки
Окуповані Олешки затоплені на 90%, росіяни не дозволяють жителям вибиратися з міста, - мер
05:59
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Повінь після підриву дамби Каховської ГЕС зруйнувала укріплення РФ на березі Дніпра, - ISW
05:32
Франція
Нацасамблея Франції підтримала семирічний план збільшення витрат на оборону
05:04
Китай запустив у космос ракету з супутниками
Китай запустив у космос новітню ракету із 26 супутниками
04:38
Елі Коен і Дмитро Кулеба
"Вважаємо, що це була Росія": очільник МЗС Ізраїлю про підрив Каховської ГЕС
04:10
Блінкен і Столтенберг
Генсек НАТО планує візит до Байдена: говоритимуть про саміт Альянсу та Україну
03:42
Білий Дім
Каховської ГЕС була під контролем Росії: вона несе відповідальність за її руйнування, - Білий дім
03:14
Кінбурнська коса
Вода з Каховського водосховища відрізала від материка Кінбурнську косу
02:47
ПВК Вагнер
Європарламент готується визнати ПВК Вагнера терористичною організацією, - ЗМІ
02:19
Резніков і Столтенберг
Генсек НАТО заявив, що мирні переговори з РФ повністю залежать від результатів контрнаступу ЗСУ
01:51
Допоміг РФ захопити "Артек" у Криму: експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді
Війна та логістика: попит на відпочинок у Криму серед росіян близький до нуля, - The Bell
01:23
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ: Якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні
00:55
папа Франциск
Папу Римського Франциска успішно прооперували
00:46
Андерс Фог Расмуссен
Ексочільник НАТО Расмуссен: деякі країни-члени Альянсу можуть відправити свої війська в Україну
00:27
заборона УПЦ МП
Чернігівська облрада закликала центральну владу заборонити УПЦ МП
00:12
Оновлено
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" звільнив головного тренера Йовічевіча, - ЗМІ
00:05
"Вест Гем", Джеррод Бовен, Ліга конференцій
Гол на 90-й хвилині приніс "Вест Гему" перемогу над "Фіорентиною" у Лізі конференцій
00:00
Оновлено
Артобстріл
Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: троє людей загинули, серед них дитина
2023, середа
7 червня
23:46
Олешки
Українська поліція врятувала жінку і дітей, які застрягли у затопленому будинку в окупованих Олешках
23:24
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорив із Зеленським і Путіним про підрив Каховської ГЕС: запропонував створити спільну комісію для розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV