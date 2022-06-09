Україна у 2014 році прикрила країни Балтії: РФ планувала спецоперацію проти Естонії, - дипломат Чалий

Про це він розповів в етері Еспресо.



Дипломат прокоментував повідомлення депутата російської думи Євгена Федорова, який запропонував скасувати постанову часів СРСР щодо визнання незалежності Литви, яке відбулося 6 вересня 1991 року на засіданні Держради СРСР під головуванням Михайла Горбачова, де були визнані незалежність Латвії, Литви та Естонії.



"Щодо впливу на незалежність Литви, то подібне рішення буде мати нуль. А це для розхитування внутрішньої ситуації у самій Росії та для формування думки, що Литва є недодержавою, як у принципі про Україну говорилося, що немає права на існування та що вона не є незалежною" – пояснив посол.



Валерій Чалий зазначив, що таке розкручування теми по Литві зараз має на меті створити максимальну консолідацію та мобілізацію силового суспільства, що вороги є ще інші, крім України.



"Є досить достовірна інформація і я їй довіряю, що у 2014 році перша атака війни чи спеціальної операції планувалась проти Естонії й далі проти балтійських країн. Тільки втеча і слабкість Януковича призвели до того, що вони використали ситуацію у Криму на свою користь і відійшли з того боку. Так що Україна прикрила від тієї війни 2014 року країни Балтії. Зараз у РФ знову повертають цю історію для внутрішнього питання, і як тільки це стане проголосованим у держдумі, то буде чіткий сигнал, що ми готуємося до війни з Литвою. Тобто готові зайти у Литву, а це вже країна НАТО" – підкреслив дипломат.



Чалий додав, що Росія так чином намагається формувати свої вектори зовнішніх загроз і показувати, що ці лінії консолідовані та довгострокові у готовності воювати, навіть, з країнами НАТО. У разі, якщо ця пропозиція знайде підтримку у держдумі, то це таким чином і потрібно буде сприймати.

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