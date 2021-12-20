Україна у Spotify: МЗС і музичне видання СЛУХ запустили акаунт Ukraine.ua

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторінку створили для просування позитивного іміджу країни серед іноземної аудиторії, зокрема через сучасну українську музику англійською та українською мовами", - йдеться у повідомленні.

Головна ідея сторінки - пропонувати слухачам підбірки композицій за певними емоціями та настроєм, які зібрані у кількох плейлистах.

"До першої підбірки увійшли 6 тематичних плейлистів, кожен з яких відображає інший настрій. Наприклад, якщо слухач відчуває щастя, натхнення або легкий смуток, сторінка пропонує: "‎У мене є для тебе пісня, якщо ти відчуваєш це"‎, - пояснюють у пресслужбі.

Окрім музики, український Spotify популяризує туристичні магніти та українську культуру. Наприклад, у плейлисті, присвяченому щастю, ця емоція порівнюється із відчуттям, коли український борщ вийшов достатньо червоним. А окрема підбірка музики присвячена Різдву.





Для візуального оформлення сторінки автори використовували роботи українських фотографів.

У МЗС нагадують, що окрім офіційного сайту Ukraine.ua та акаунту в Spotify, Україна також має офіційні сторінки у Facebook (Ukraine UA) та Instagram (@ukraine.ua).



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