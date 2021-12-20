Україна у Spotify: МЗС і музичне видання СЛУХ запустили акаунт Ukraine.ua
Міністерство закордонних справ України та музичне онлайн-медіа СЛУХ запустили офіційну сторінку України на стрімінговій платформі Spotify
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Сторінку створили для просування позитивного іміджу країни серед іноземної аудиторії, зокрема через сучасну українську музику англійською та українською мовами", - йдеться у повідомленні.
Головна ідея сторінки - пропонувати слухачам підбірки композицій за певними емоціями та настроєм, які зібрані у кількох плейлистах.
"До першої підбірки увійшли 6 тематичних плейлистів, кожен з яких відображає інший настрій. Наприклад, якщо слухач відчуває щастя, натхнення або легкий смуток, сторінка пропонує: "У мене є для тебе пісня, якщо ти відчуваєш це", - пояснюють у пресслужбі.
Окрім музики, український Spotify популяризує туристичні магніти та українську культуру. Наприклад, у плейлисті, присвяченому щастю, ця емоція порівнюється із відчуттям, коли український борщ вийшов достатньо червоним. А окрема підбірка музики присвячена Різдву.
Для візуального оформлення сторінки автори використовували роботи українських фотографів.
У МЗС нагадують, що окрім офіційного сайту Ukraine.ua та акаунту в Spotify, Україна також має офіційні сторінки у Facebook (Ukraine UA) та Instagram (@ukraine.ua).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе