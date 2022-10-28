Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в п'ятницю.

"І кордон із країною-агресором, і кордон із Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено. Цим напрямкам Україна, прикордонники та сили оборони загалом приділяють максимум уваги, для того, щоби не допустити загострення ситуації, ескалації, й у разі, якщо відбуватиметься нагнітання обстановки, дати адекватну відповідь", - сказав Демченко.

Він запевнив, що прикордонники та інші складові сил оборони облаштували позиції, звели необхідні інженерні споруди, замінували територію та відпрацювали алгоритм невідкладного реагування в разі прямої загрози.

Спікер ДПСУ зазначив, що наразі на кордоні з Білоруссю не фіксують змін в обстановці, вона залишається контрольованою.

"Збройні сили Білорусі продовжують заходи щодо прикриття кордону з нашою країною в межах Брестської та Гомельської областей. Чисельний склад не змінюється, як і характер їхніх дій. Підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, змінюються на ротаційній основі", – розповів Демченко.

Він наголосив, що створення ударного угрупування, яке могло би здійснити вторгнення на територію України з Білорусі, поки що не фіксують.

За даними британської розвідки, російські війська переходять в оборону на більшості ділянок фронту в Україні.

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