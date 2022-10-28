Україна укріплює кордон із РФ, Білоруссю та невизнаним Придністров'ям, - ДПСУ
Кордон України з Росією, Білоруссю, а також із невизнаною "Придністровською молдавською республікою" значно посилено
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві в п'ятницю.
"І кордон із країною-агресором, і кордон із Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено. Цим напрямкам Україна, прикордонники та сили оборони загалом приділяють максимум уваги, для того, щоби не допустити загострення ситуації, ескалації, й у разі, якщо відбуватиметься нагнітання обстановки, дати адекватну відповідь", - сказав Демченко.
Він запевнив, що прикордонники та інші складові сил оборони облаштували позиції, звели необхідні інженерні споруди, замінували територію та відпрацювали алгоритм невідкладного реагування в разі прямої загрози.
Спікер ДПСУ зазначив, що наразі на кордоні з Білоруссю не фіксують змін в обстановці, вона залишається контрольованою.
"Збройні сили Білорусі продовжують заходи щодо прикриття кордону з нашою країною в межах Брестської та Гомельської областей. Чисельний склад не змінюється, як і характер їхніх дій. Підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, змінюються на ротаційній основі", – розповів Демченко.
Він наголосив, що створення ударного угрупування, яке могло би здійснити вторгнення на територію України з Білорусі, поки що не фіксують.
- За даними британської розвідки, російські війська переходять в оборону на більшості ділянок фронту в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе