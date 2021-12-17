Україна в 2022 році отримає 50 гелікоптерів Airbus Helicopters для медиків і пожежних, - Монастирський

Про це він написав у Facebook.



Денис Монастирський розповів, що передав 10 сертифікатів на житло рятувальникам Ніжина, а також повідомив про плани на 2022 рік щодо якісного оснащення технікою ДСНС і статусу найбільшого в Європі парку авіатехніки.



"Так, ми отримаємо 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Aurbus Helicopters. Маємо побудувати Ситуаційний центр моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки та допоможе ліквідувати стихію на ранній стадії. Крім того, збільшимо авіапарк ДСНС", - зазначив міністр.



За його словами, техніка забезпечить реалізацію проєктів "Єдиний аеромедичний простір" і "Європейський хаб пожежної безпеки".



У межах першої ініціативи в Україні з'являться пункти базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації та транспортування донорських біоматеріалів.



А другий проєкт дозволить попередити 90% лісових пожеж, використовуючи унікальні протипожежні літаки виробництва заводу Антонова. Денис Монастирський зауважив, що перший літак законтрактують 18 грудня 2021 року.



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