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 Україна в лютому може зіштовхнутися з дефіцитом газу, – експерт

26 січня, 2022 середа
20:20
Економіка Олег Попенко

Заяви уряду про початок планових закупівель газу на наступний опалювальний період у лютому можуть свідчити про потенційний дефіцит газу

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів під час програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" в ефірі Еспресо.TV.

"Кроки уряду говорять про одне: у нас уже в лютому буде дефіцит газу, і нам немає як проходити опалювальний сезон", – сказав він.

На думку Попенко, рекомендації Міністерства освіти перевести школи на дистанційне навчання теж можуть бути пов’язаними з намірами зменшити споживання газу.

"З 11 млрд кубометрів газу, що зараз є у сховищах, 6 млрд кубометрів – це газ, який ми не можемо використати. Залишається 5 млрд кубометрів. В середньому ми використовуємо на місяць за теплої погоди 2,5 млрд кубометрів. Отже, залишку у 5 млрд кубометрів може вистачити на січень і лютий, а в березні Україна матиме нуль у запасах", – пояснив Олег Попенко.

  • Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з лютого НАК “Нафтогаз” розпочне планову закупівлю і закачування газу в українські сховища на наступний опалювальний сезон. 
газ
Про гроші з Олександром Морщавкою
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