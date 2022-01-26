Україна в лютому може зіштовхнутися з дефіцитом газу, – експерт
Заяви уряду про початок планових закупівель газу на наступний опалювальний період у лютому можуть свідчити про потенційний дефіцит газу
Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів під час програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" в ефірі Еспресо.TV.
"Кроки уряду говорять про одне: у нас уже в лютому буде дефіцит газу, і нам немає як проходити опалювальний сезон", – сказав він.
На думку Попенко, рекомендації Міністерства освіти перевести школи на дистанційне навчання теж можуть бути пов’язаними з намірами зменшити споживання газу.
"З 11 млрд кубометрів газу, що зараз є у сховищах, 6 млрд кубометрів – це газ, який ми не можемо використати. Залишається 5 млрд кубометрів. В середньому ми використовуємо на місяць за теплої погоди 2,5 млрд кубометрів. Отже, залишку у 5 млрд кубометрів може вистачити на січень і лютий, а в березні Україна матиме нуль у запасах", – пояснив Олег Попенко.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з лютого НАК “Нафтогаз” розпочне планову закупівлю і закачування газу в українські сховища на наступний опалювальний сезон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.65
Купівля 28.65Продаж 28.96
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе