Україна веде перемовини з МВФ про отримання $700 млн траншу в цьому році, - Любченко

Про це перший віцепрем'єр-міністр економіки Сергій Любченко сказав під час всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Еспресо.TV.



"В ці хвилини міністр фінансів знаходиться в США у Міжнародному валютному фонді на переговорах. Мова йде про минулорічні суми - $700 млн, літо-осінь", - сказав Любченко.



За словами Любченка, держава в особі Кабінету міністрів виконала всі взяті на себе зобов'язання в плані інституційних змін.



"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це не має сенсу", - додав він.



Він також підкреслив, що не очікує економічних потрясінь в Україні навіть якщо транш МВФ не поступить в країну до кінця року.

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