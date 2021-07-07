Україна веде перемовини з МВФ про отримання $700 млн траншу в цьому році, - Любченко
Міністерство фінансів у США веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо отримання $700 млн траншу в 2021 році
Про це перший віцепрем'єр-міністр економіки Сергій Любченко сказав під час всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Еспресо.TV.
"В ці хвилини міністр фінансів знаходиться в США у Міжнародному валютному фонді на переговорах. Мова йде про минулорічні суми - $700 млн, літо-осінь", - сказав Любченко.
За словами Любченка, держава в особі Кабінету міністрів виконала всі взяті на себе зобов'язання в плані інституційних змін.
"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це не має сенсу", - додав він.
Він також підкреслив, що не очікує економічних потрясінь в Україні навіть якщо транш МВФ не поступить в країну до кінця року.
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