Україна, Велика Британія та Естонія домовилися про спільне цифрове виробництво
Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво. Так країни зможуть швидко й ефективно обмінюватися досвідом
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та голова Мінцифри Михайло Федоров.
"Це стане win-win партнерством для всіх учасників. Ми зможемо швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти", - йдеться у повідомленні.
Головною метою є пошук спільних цифрових рішень, щоб подолати сучасні виклики. У фокусі - штучний інтелект і відкриті дані.
"Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом вирішувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг", - додам міністр.
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