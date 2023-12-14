Україна, Велика Британія та Естонія домовилися про спільне цифрове виробництво

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Це стане win-win партнерством для всіх учасників. Ми зможемо швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти", - йдеться у повідомленні.

Головною метою є пошук спільних цифрових рішень, щоб подолати сучасні виклики. У фокусі - штучний інтелект і відкриті дані.

"Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом вирішувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг", - додам міністр.