Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала $5 млрд безпекової допомоги, - Пентагон
Від початку повномасштабної російської агресії Україна отримала від союзників $5 млрд безпекової допомоги
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідну заяву міністр оборони США Ллойд Остін назвав 26 квітня на відкритті засідання міністрів оборони понад 40 країн щодо безпеки України, яка відбувається на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині.
"Разом ми зобов'язалися надати обладнання на понад $5 млрд, щоб підтримати самооборону України, це включає $3,7 млрд, які зобов'язався надати президент Байден, щоб допомогти Україні з того часу, як розпочалося вторгнення Росії", - сказав Остін.
Він додав, що під час візиту до України переконався, що ці кошти використовуються належним чином.
"Доблесть і професіоналізм України будуть записані у військову історію. Битва за Іодзіму тривала 36 днів, Арденнська операція тривала 40 днів, а Україна відбивається від російських військових уже 62 дні. Ваш опір надихає весь вільний світ", - запевнив Остін.
- У вівторок, 26 квітня, на авіабазі ВПС США у Рамштайні розпочалася зустріч міністрів оборони 40 країн, яку присвячено питанням безпеки та суверенітету України.
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