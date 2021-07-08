Україна відмовилася від електроенергії Білоруської АЕС, - прем'єрка Литви
Україна відмовилася закуповувати електроенергію Білоруської атомної електростанції (АЕС)
Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Ми обговорювали ситуацію в Білорусі і гібридну агресію, яка зараз проводиться режимом Лукашенка. Ця незаконна міграція, на нашу думку, проводиться за допомогою білоруського режиму. Тому ми вважаємо, що треба подякувати прем'єр-міністру за ту підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію з боку Білоруської АЕС", - сказала Шимоніте.
Вона додала, що Європа сподівається на те, що Україна відмовиться від небезпечних постачальників і буде переходити на європейський тренд "зеленої енергетики".
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