Україна відправила корабель із зерном для жителів Ефіопії, які потерпають від голоду

Про це пише Associated Press з посиланням на слова очільника Одеської ОВА Максима Марченка.

Судно Brave Commander під прапором Ліберії вирушило з українського порту. Воно планує прибути до Джібуті (країна в Східній Африці), де зерно буде розвантажено та передано до Ефіопії за ініціативою Всесвітньої продовольчої програми.

Видання повідомляє, що Ефіопія є однією з п'яти країн, яким ООН загрожує голодна смерть.

"Потужність є. Зерно є. Попит є в усьому світі, і зокрема в цих країнах. Тож, якщо зірки зійдуться, ми дуже, дуже сподіваємося, що всі учасники цієї угоди об’єднаються щодо того, що справді є проблемою для людства. Тому сьогоднішній день був дуже позитивним", – сказала координатор з гуманітарних питань в Україні Деніс Браун.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

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