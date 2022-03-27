Україна відправила перші партії зерна до Європи залізницею

Про це повідомила консультаційна служба сільського господарства АПК-Інформ, передає Reuters.



Трейдери та представники сільського господарства заявили, що Україна, яка все ще має значні обсяги зерна на складі, може почати експортувати поїздами через свій західний кордон.



"Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України" - йдеться у повідомленні АПК-Інформ.



Зазначається, що труднощі з логістикою зберігаються, пропозиція все ще переважає над попитом, але ціни перестали падати.



АПК-Інформ повідомляє, що ціни на українську кукурудзу DAP (Delivered At Place) для покупців із Польщі та країн Балтії становили від $250 до $265 за тонну та $275 за тонну для Словаччини.



Українські транспортні органи заявили, що потягами з України до Європи можна експортувати до 600 тис. тонн зерна на місяць.



АПК-Інформ повідомила минулого тижня, що експорт зернових з України в сезоні 2021/22 липня-червня може становити 44 млн тонн. Очікувалося, що з березня по червень через логістичні проблеми з країни доставлять лише 1 мільйон тонн зерна.



Нагадаємо, майже весь український експорт зерна традиційно поставляється з чорноморських портів. Щомісячний експорт зерна до війни перевищував 5 млн тонн.



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