Україна відправила перші партії зерна до Європи залізницею
Трейдери експортували перші поставки української кукурудзи до Європи залізницею, оскільки морські порти України залишаються заблокованими через вторгнення РФ
Про це повідомила консультаційна служба сільського господарства АПК-Інформ, передає Reuters.
Трейдери та представники сільського господарства заявили, що Україна, яка все ще має значні обсяги зерна на складі, може почати експортувати поїздами через свій західний кордон.
"Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України" - йдеться у повідомленні АПК-Інформ.
Зазначається, що труднощі з логістикою зберігаються, пропозиція все ще переважає над попитом, але ціни перестали падати.
АПК-Інформ повідомляє, що ціни на українську кукурудзу DAP (Delivered At Place) для покупців із Польщі та країн Балтії становили від $250 до $265 за тонну та $275 за тонну для Словаччини.
Українські транспортні органи заявили, що потягами з України до Європи можна експортувати до 600 тис. тонн зерна на місяць.
АПК-Інформ повідомила минулого тижня, що експорт зернових з України в сезоні 2021/22 липня-червня може становити 44 млн тонн. Очікувалося, що з березня по червень через логістичні проблеми з країни доставлять лише 1 мільйон тонн зерна.
Нагадаємо, майже весь український експорт зерна традиційно поставляється з чорноморських портів. Щомісячний експорт зерна до війни перевищував 5 млн тонн.
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