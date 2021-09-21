Україна відстежує і переслідуватиме організаторів "голосування" жителів ОРДЛО і Криму на російських "виборах", - Мінреінтеграції

Про це Яременко сказав у інтерв'ю телеканалу "Дом".



"Ми говорили неодноразово, що дуже уважно збиратимемо інформацію щодо тих громадян РФ, які організовують і беруть участь у цих так званих "виборах". Ми збиратимемо інформацію щодо наших громадян, які займаються саме організацією (не тих, яких примушують голосувати, ми розуміємо, що це - жертви ситуації). І ми їх переслідуватимемо в судовому порядку або використовуватимемо інші процедури. Я маю на увазі наші санкційні можливості щодо громадян або Росії, або третіх країн", - сказав Яременко.



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Урядовець наголосив, що держава розрізняє людей, які є заручниками ситуації та змушені брати участь у заходах окупантів, і тих, хто свідомо долучається до організації таких заходів, маючи на меті нашкодити Україні.



"Ми завжди поділяємо абсолютно чітко: є дві категорії людей. Перша - ті, хто є заручниками та, відповідно, жертвами цього конфлікту. Вони змушені голосувати, їх змушують, ми розуміємо, що це люди, які виживають в умовах війни. І ми можемо їм винятково співчувати й намагатися допомагати, ми точно їх не засуджуємо. І є друга категорія людей, яка йде і робить усвідомлено, які не лише голосують, а й воюють проти своєї країни. З цими людьми ми говоритимемо за допомогою Кримінального кодексу України. Звісно, ми їх переслідуватимемо за законом. Це однозначно", - сказав Яременко.



Щодо свідомих прихильників Росії заступник міністра висловив побажання їм визначитися, громадянами якої держави вони прагнуть бути, і якщо РФ, - то їхати з України.



"Коли ми говоримо про людей, які їздили голосувати, ми вважаємо, що це в переважній своїй масі люди, які змушені це робити. Так, серед них є ті, які роблять це ідейно. Але, напевно, тоді цим людям треба визначатися: або вони громадяни України й вони мають український паспорт, або вони громадяни Росії. Тоді, як казав мій керівник, і я тут із ним абсолютно згоден, треба визначатися: або ти тут, або тоді треба шукати інше місце для свого проживання. Це чесно принаймні", - підсумував Яременко.