Україна відстежує і переслідуватиме організаторів "голосування" жителів ОРДЛО і Криму на російських "виборах", - Мінреінтеграції
Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко заявив, що держава відстежує і переслідуватиме організаторів незаконного "голосування" жителів ОРДЛО і Криму на "виборах" до Держдуми РФ
Про це Яременко сказав у інтерв'ю телеканалу "Дом".
"Ми говорили неодноразово, що дуже уважно збиратимемо інформацію щодо тих громадян РФ, які організовують і беруть участь у цих так званих "виборах". Ми збиратимемо інформацію щодо наших громадян, які займаються саме організацією (не тих, яких примушують голосувати, ми розуміємо, що це - жертви ситуації). І ми їх переслідуватимемо в судовому порядку або використовуватимемо інші процедури. Я маю на увазі наші санкційні можливості щодо громадян або Росії, або третіх країн", - сказав Яременко.
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Урядовець наголосив, що держава розрізняє людей, які є заручниками ситуації та змушені брати участь у заходах окупантів, і тих, хто свідомо долучається до організації таких заходів, маючи на меті нашкодити Україні.
"Ми завжди поділяємо абсолютно чітко: є дві категорії людей. Перша - ті, хто є заручниками та, відповідно, жертвами цього конфлікту. Вони змушені голосувати, їх змушують, ми розуміємо, що це люди, які виживають в умовах війни. І ми можемо їм винятково співчувати й намагатися допомагати, ми точно їх не засуджуємо. І є друга категорія людей, яка йде і робить усвідомлено, які не лише голосують, а й воюють проти своєї країни. З цими людьми ми говоритимемо за допомогою Кримінального кодексу України. Звісно, ми їх переслідуватимемо за законом. Це однозначно", - сказав Яременко.
Щодо свідомих прихильників Росії заступник міністра висловив побажання їм визначитися, громадянами якої держави вони прагнуть бути, і якщо РФ, - то їхати з України.
"Коли ми говоримо про людей, які їздили голосувати, ми вважаємо, що це в переважній своїй масі люди, які змушені це робити. Так, серед них є ті, які роблять це ідейно. Але, напевно, тоді цим людям треба визначатися: або вони громадяни України й вони мають український паспорт, або вони громадяни Росії. Тоді, як казав мій керівник, і я тут із ним абсолютно згоден, треба визначатися: або ти тут, або тоді треба шукати інше місце для свого проживання. Це чесно принаймні", - підсумував Яременко.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
- США і Велика Братанія відмовилися визнавати і засудили "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму.
- Польща назвала незаконними російські "вибори" у Криму та засудила видачу паспортів РФ і "голосування" в ОРДЛО.
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