"Україна виконала всі зобов'язання, Росія не виконала нічого": Резніков розповів НАТО про саботаж росіянами врегулювання війни

Про це повідомляє сайт МінТОТ.



У своєму виступі Резніков розповів послам держав Альянсу про безпекову ситуацію на сході України та навколо окупованого Росією Криму, а також ознайомив міжнародних партнерів із ходом консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи.



При цьому Резніков наголосив, що Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання і намагається уникнути відповідальності за збройну агресію проти України і окупацію українських територій.



"Нашою метою є формування всебічного розуміння того, що відбувається. Адже російська сторона здійснює досить агресивну кампанію дезінформації. На конкретних прикладах я показав, що Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі у 2019 році. Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації. Головне - у НАТО є чітке усвідомлення, що Москва є учасником міжнародного збройного конфлікту, відповідальна за його розв'язання і в жодному разі не є "посередником", - сказав Олексій Резніков.



Під час зустрічей у штаб-квартирі НАТО також було обговорено кроки зі збереження динаміки контактів між Україною та НАТО на політичному рівні і рух у напрямку взаємосумісності, були представлені ідеї щодо розширення напрямків взаємодії.



"Дякую пану Джоане (заступник генсека НАТО Мірче Джоане - ред.) і представникам країн-членів НАТО за підтримку України. Це дуже важливо для нас. Було багато запитань, які засвідчили бажання глибше розуміти особливості моменту. Я також озвучив очікування України щодо втілення рішень Бухарестського саміту 2008 року. Мені дуже сподобався відкритий і прагматичний характер дискусії і я сподіваюсь, що вона матиме практичні наслідки", - підсумував Резніков.



На засіданні Комісії Україна - НАТО також виступили представники 30 країн-членів Альянсу.



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